На Красной площади проходит первая ночная репетиция Парада Победы

В тренировке принимают участие более 12 тысяч военнослужащих

Первая ночная репетиция Парада Победы проходит в Москве на Красной площади. В ней принимают участие более 12 тысяч военнослужащих - офицеры и солдаты воинских частей, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ. В механизированной колонне - свыше 190 единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие танки и бронеавтомобили. Техника выдвинулась с места базирования в Мневниках.

Подготовка к Параду Победы - это всегда масштабный и сложный процесс. Техника, которая базируется на специальной площадке на улице Нижние Мнёвники, выдвинулась в центр города, на Тверскую улицу, для ночной репетиции ещё засветло. По ходу движения колонну приветствовали москвичи. Они смогли увидеть десятки единиц современной военной техники. Захватывающее зрелище.

"Мы находимся в БТРе, он предназначен для перевозки личного состава. Мощная машина, легко разгоняется до 100 километров в час. Сейчас скорость конечно меньше, около 20 километров, но все равно держать строй невероятно сложно. Учитывая габариты техники - минимальные дистанции. Позади нас можете увидеть систему залпового огня "Торнадо", - сообщил корреспондент "ТВ Центра" Виктор Прокушев (см. видео репортажа).

Колонну возглавляет легендарный Т-34. За ним - современная линейка танков, в которой можно увидеть и новейший Т-14 "Армата". Далее - бронемашины "Тайфун". Следом - новейшие образцы артиллерийского и ракетного вооружения: оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", самоходные артиллерийские установки, зенитки.

- Мы в восторге, мы каждый год присутствуем, да. Мы очень рады за нашу армию, за нашу страну - гордимся, любим её, поддерживаем во всём. За наших ребят. И поздравляем всех с наступающим праздником! - Я танкинст, мне танки интересны. Вот только что прошёл "Тигр", кажется, на нём уже вместо пулемёта автоматическая пушка - новинка. - Очень впечатляет. Особенно вот этого молодого москвича. Первый раз пришёл на Парад и очень доволен.

Чтобы тяжёлая техника не повредила гранитное покрытие Манежной площади и других участков во время движения, его закрывают специальным резиновыми пластинами. На сами гусеницы тоже надели резиновую подошву.

Сейчас проходит первая репетиция Парада Победы в Москве. Кроме техники, по Красной площади проходят и пешие расчёты. Офицеры и солдаты, курсанты военных училищ - всего больше 12 тысяч человек. Еще одна ночная тренировка состоится 4 мая. А на 7 мая запланирована уже генеральная репетиция, в которой будет участвовать и авиация.

Виктор Прокушев, Сергей Ким, Илья Ушаково и Роман Борискин. "ТВ Центр".

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