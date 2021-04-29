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На Красной площади проходит первая ночная репетиция Парада Победы

22:30
  • четверг
  • 29 апреля 2021

В тренировке принимают участие более 12 тысяч военнослужащих

Первая ночная репетиция Парада Победы проходит в Москве на Красной площади. В ней принимают участие более 12 тысяч военнослужащих - офицеры и солдаты воинских частей, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ. В механизированной колонне - свыше 190 единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие танки и бронеавтомобили. Техника выдвинулась с места базирования в Мневниках.

Подготовка к Параду Победы - это всегда масштабный и сложный процесс. Техника, которая базируется на специальной площадке на улице Нижние Мнёвники, выдвинулась в центр города, на Тверскую улицу, для ночной репетиции ещё засветло. По ходу движения колонну приветствовали  москвичи. Они смогли увидеть десятки единиц современной военной техники. Захватывающее зрелище.

"Мы находимся в БТРе, он предназначен для перевозки личного состава. Мощная машина, легко разгоняется до 100 километров в час. Сейчас скорость конечно меньше, около 20 километров, но все равно держать строй невероятно сложно. Учитывая габариты техники - минимальные дистанции. Позади нас можете увидеть систему залпового огня "Торнадо", - сообщил корреспондент "ТВ Центра" Виктор Прокушев (см. видео репортажа).

Колонну возглавляет легендарный Т-34. За ним - современная линейка танков, в которой можно увидеть и новейший Т-14 "Армата".  Далее - бронемашины "Тайфун". Следом - новейшие образцы артиллерийского и ракетного вооружения: оперативно-тактический  комплекс "Искандер-М", самоходные артиллерийские установки, зенитки.

- Мы в восторге, мы каждый год присутствуем, да. Мы очень рады за нашу армию, за нашу страну - гордимся, любим её, поддерживаем во всём. За наших ребят. И поздравляем всех с наступающим праздником!

- Я танкинст, мне танки интересны. Вот только что прошёл "Тигр", кажется, на нём уже вместо пулемёта автоматическая пушка - новинка.

- Очень впечатляет. Особенно вот этого молодого москвича. Первый раз пришёл на Парад и очень доволен.

Чтобы тяжёлая техника не повредила гранитное покрытие Манежной площади и других участков во время движения, его закрывают специальным резиновыми пластинами. На сами гусеницы тоже надели резиновую подошву.

Сейчас проходит первая репетиция Парада Победы в Москве. Кроме техники, по Красной площади  проходят и пешие расчёты. Офицеры и солдаты, курсанты военных училищ - всего больше 12 тысяч человек. Еще одна ночная тренировка состоится 4 мая. А на 7 мая запланирована уже генеральная репетиция, в которой будет участвовать и авиация.

Виктор Прокушев, Сергей Ким, Илья Ушаково и Роман Борискин. "ТВ Центр".

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Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
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