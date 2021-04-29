Моргенштерн отреагировал на запрет въезда на Украину

Рэпера внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности

Рэперу Моргенштерну (настоящее имя - Алишер Валеев) запретили въезд на Украину. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики страны.

Артиста внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Конкретные причины и сроки запрета на посещение страны ведомство не указало.

Моргенштерн уже отреагировал на решение украинского Минкульта о внесении его в черный список. "Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации", - написал он в своем блоге в Instagram.

В следующей публикации музыкант нецензурно высказался о решениях политиков, а также выразил надежду на то, что рано или поздно сможет провести концерт в стране. Своих украинских фанатов Моргенштерн назвал братьями.

Ранее в апреле рэпер признался, что боится ехать на Украину. "Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", - заявил артист.

В 2019 году в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 12 человек, из-за чего на Украине объявили национальный траур. Вскоре Моргенштерн приехал в Одессу с концертом. Во время выступления он назвал траур "показухой", а также поинтересовался, почему в городе нет пожарных проверок.

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