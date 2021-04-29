Нью-Йорк планирует полностью снять коронавирусные ограничения

Уже летом, но окончательное решение за губернатором штата

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил в эфире телеканала MSNBC, что власти города намерены летом полностью снять все ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Мы готовы полностью открыть город 1 июля - магазины, предприятия, офисы, театры - все в полную силу. Я думаю, в Нью-Йорке будут толпы людей", - сказал де Блазио.

Он добавил, что сейчас всё зависит от решения, которое примет губернатор штата Эндрю Куомо.

По мнению мэра, эти действия будут носить символический характер - 4 июля американцы готовятся праздновать День независимости.

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