Представлен график выхода российских космонавтов в открытый космос

Задействованы будут Олег Новицкий и Петр Дубров

Как пишет в пятницу ТАСС со ссылкой на журнал "Русский космос", по российской программе в ближайшее время запланированы несколько выходов космонавтов в открытый космос с борта МКС.

Это сделают Олег Новицкий и Петр Дубров. В мае они подготовят к отстыковке модуль "Пирс" и запустят малые спутники. В сентябре космонавты подключат электрические кабели между модулями "Наука" и "Звезда".

Ранее Владимир Соловьев, руководитель полета российского сегмента МКС, рассказал, что многофункциональный лабораторный модуль "Наука" летом 2021 года запустят на орбиту.

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