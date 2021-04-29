ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлен график выхода российских космонавтов в открытый космос

20:53
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Задействованы будут Олег Новицкий и Петр Дубров

Как пишет в пятницу ТАСС со ссылкой на журнал "Русский космос", по российской программе в ближайшее время запланированы несколько выходов космонавтов в открытый космос с борта МКС.
Российские космонавты рассказали о жизни на МКС

Это сделают Олег Новицкий и Петр Дубров. В мае они подготовят к отстыковке модуль "Пирс" и запустят малые спутники. В сентябре космонавты подключат электрические кабели между модулями "Наука" и "Звезда".

Ранее Владимир Соловьев, руководитель полета российского сегмента МКС, рассказал, что многофункциональный лабораторный модуль "Наука" летом 2021 года запустят на орбиту.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Космонавт в открытом космосе
Космонавт в открытом космосе
Космонавт в открытом космосе
Космонавт в открытом космосе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.