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Главный приз ММКФ получил фильм о травле в соцсетях

21:23
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Картину румынского режиссера Андрея Хуцуляка "Засранка" наградили "Святым Георгием"

Фильм "Засранка" румынского режиссера Андрея Хуцуляка получил Гран-при Московского международного кинофестиваля - "Золотого Святого Георгия".

"Мне кажется, что маленький кусочек награды должен отправиться всем кинематографистам, представленным в программе этого года: мы прошли огромный путь и справились", - поблагодарил Хуцуляк жюри ММКФ (цитата по ТАСС).

Фильм был вдохновлен историей о первом громком случае травли в соцсетях. В 2005 году хозяйка собаки отказалась убирать за ней в сеульском метро. Поступок женщины зафиксировали на камеру, что стало причиной большого скандала в интернете.

Лучшей актрисой кинофестиваля признали Андрею Грэмоштяну, сыгравшую в "Засранке". Победителем в номинации "За лучшее исполнение мужской роли" стал Сохейл Гханнадан. Он сыграл главную роль в иранской картине "Сын" режиссера Нушин Мераджи.

Картина "Кровопийцы" режиссера из Германии Юлиана Радльмайера получила спецприз жюри. Приз за режиссуру присудили российскому режиссеру Алексею Федорченко, снявшему картину "Последняя "Милая Болгария" по книге Михаила Зощенко.

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Кадр из фильма "Засранка"
Кадр из фильма "Засранка"
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