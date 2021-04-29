РФПИ наметил сроки сертификации "Спутника V" в ЕС

Это может произойти уже совсем скоро

Директор направления здравоохранения Российского фонда прямых инвестиций Нина Канделаки рассказала, когда, по оценке РФПИ, разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрируют в Евросоюзе.

"Мы ожидаем, что это произойдет в начале лета, возможно до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств", - приводит ее слова ТАСС.

"Спутник V" уже одобрили более чем в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиардов человек. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность составляет 97,6%.

Помимо "Спутника V", в России созданы еще два препарата для профилактики заболевания - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова.

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