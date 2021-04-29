ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

РФПИ наметил сроки сертификации "Спутника V" в ЕС

21:12
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Это может произойти уже совсем скоро

Директор направления здравоохранения Российского фонда прямых инвестиций Нина Канделаки рассказала, когда, по оценке РФПИ, разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрируют в Евросоюзе.
"Справится": Гинцбург - об эффективности "Спутника V" против штамма из Индии

"Мы ожидаем, что это произойдет в начале лета, возможно до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств", - приводит ее слова ТАСС.

"Спутник V" уже одобрили более чем в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиардов человек. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность составляет 97,6%.

Помимо "Спутника V", в России созданы еще два препарата для профилактики заболевания - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Российская вакцина "Спутник V"
Российская вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.