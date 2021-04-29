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Вильфанд рассказал о погоде в начале мая

22:45
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Жарко в первую неделю месяца не будет

Май в розовом цвете. Средняя температура воздуха  почти во всех регионах России будет превышать климатическую норму. Об этом сегодня рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом на северо-западе европейской части России потепление будет незначительным. Это Тверская, Брянская, Смоленская и Новгородская области. Уже завтра через столичный регион  пройдет  фронт с Запада. Он принесёт похолодание и осадки. В праздничные дни жителей столичного региона погода вряд ли сможет порадовать. Дневные температуры - в районе 10-12 градусов.  Ожидается много дождливых дней. А после майских праздников наступит долгожданное потепление, передает "ТВ Центр".

"Ожидать резких изменений погоды в последующем, в так называемые нерабочие дни - не приходится. Понятно, что прогноз вероятный, но резкого повышения, резкого потепления не ожидается. Поэтому до 6-го числа температурный фон вот такой до 15-ти градусов - это ниже нормы. После праздников много дней, когда температура будет около 20 градусов. Но первая неделя не жаркая, мягко говоря", - сообщил Вильфанд.

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