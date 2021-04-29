Умер обвиненный в госизмене экс-сотрудник ЦНИИмаш

Уголовное дело было приостановлено до его выздоровления

На 78-м году жизни скончался ученый, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев, пишет ТАСС со ссылкой на правозащитную организацию "Команда 29".

"Из "Лефортово" он вышел с онкологией, наши адвокаты добились приостановления дела до выздоровления. Однако он скончался", - сказано в сообщении.

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Кудрявцева 22 июля 2018 года, в его отношении завели дело о госизмене, было официально предъявлено обвинение.

В июле 2020 года медицинское освидетельствование подтвердило, что Кудрявцев по состоянию здоровья не может участвовать в следственных действиях.

В обвинении речь шла о передаче неких секретных данных с электронной почты в двух письмах в 2013 году в Фон-Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

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