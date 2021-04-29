ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса

22:05
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Научный центр "Вектор" собирается полноценно изучить этот вариант COVID-19

Россия запросила индийский штамм коронавируса. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы полноценно изучили, этим занимается наш научный центр "Вектор", работает в круглосуточном режиме, вот у них выходных нет", - заявила она в эфире "России 1".

Видео: смотрите репортаж о борьбе с COVID-19 в Индии

Попова также оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19. По ее словам, снижение заболеваемости COVID-19 в России в настоящее время составляет всего 0,4%.

"Если в марте темп снижения был от недели к неделе процентов 12-13, то сегодня процент снижения от предыдущей недели к позапрошлой составил всего 0,4%. То есть мы практически стоим на месте", - заявила руководитель Роспотребнадзора.

Ранее Попова призвала россиян не организовывать массовые мероприятия на майские праздники, а провести их в кругу семьи.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 149 миллионов человек, свыше 3,1 миллиона умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 796 557 случаев заражения, выздоровели 4 419 540 человек, умерли 109 731.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в Индии
Эпидемия коронавируса в Индии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.