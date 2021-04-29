Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса

Научный центр "Вектор" собирается полноценно изучить этот вариант COVID-19

Россия запросила индийский штамм коронавируса. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы полноценно изучили, этим занимается наш научный центр "Вектор", работает в круглосуточном режиме, вот у них выходных нет", - заявила она в эфире "России 1".

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Попова также оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19. По ее словам, снижение заболеваемости COVID-19 в России в настоящее время составляет всего 0,4%.

"Если в марте темп снижения был от недели к неделе процентов 12-13, то сегодня процент снижения от предыдущей недели к позапрошлой составил всего 0,4%. То есть мы практически стоим на месте", - заявила руководитель Роспотребнадзора.

Ранее Попова призвала россиян не организовывать массовые мероприятия на майские праздники, а провести их в кругу семьи.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 149 миллионов человек, свыше 3,1 миллиона умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 796 557 случаев заражения, выздоровели 4 419 540 человек, умерли 109 731.

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