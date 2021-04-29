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На "Евровидение" пустят максимум 3500 зрителей

22:35
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Отрицательный тест на COVID-19 - обязательное условие

Организаторы "Евровидения" сообщили на официальном сайте, что на конкурсные мероприятия в концертный зал "Ахой" будут допущены максимум 3,5 тысячи зрителей.
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"Билеты будут доступны только для тех, кто успешно купил билеты на шоу в 2020 году. Продажи для широкой публики не будет", - сказано в сообщении.

Речь идет о допуске публики на шесть репетиций, два полуфинала и финал. Зрители должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, обязательным также будет ношение маски.

"Евровидение" состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая. От России там выступит Манижа - в первом полуфинале смотра 18 мая.

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