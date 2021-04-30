На Западе разглядели в НЛО "российский след"

Местная пресса увлечена разоблачениями русских агентов

Вы давно с НЛО общались? Пора бы. Срочно открывайте газету Daily Star и читайте свежую историю. Плавал себе спокойно по морям и океанам американский ракетоносный эсминец "Рассел". Разносил по планете мир, демократию и всякую справедливость. Пока над ним не появились загадочные объекты в форме пирамиды.

Ребенку понятно, что это НЛО. Но откуда они пожаловали? Чего хотят и кто за этим стоит? В Соединенных Штатах тех, кто вступал в контакт с нездешними цивилизациями, пересчитать невозможно. После того, как пирамида над эсминцем была показана телеканалом CNN, на передний план вышел бывший сенатор Гарри Рид и сходу объявил: за неопознанным объектом стоит, кто бы вы думали?

"Они прилетают роем, как пчелы, как насекомые, их так много. Тут замешана Россия, в этом нет никаких сомнений", - сказал он.

Видео, показанное телеканалом CNN, изучала Целевая группа по неопознанным летающим объектам Пентагона, обещали вскоре выложить еще тонны видеокомпромата на Россию. Что и говорить, попались мы.

Знаменитых агентов ГРУ Петрова и Боширова уже поймали везде. Вернее, еще не поймали, но теперь все знают, что это мастера на все руки. Странно, что в Болгарии еще не объявили, что все военные склады взорваны нашими агентами ГРУ. Да, и корабль на мель в Суэцком канале тоже они посадили.

Наследника Австро-Венгерского престола застрелили в Сараево в июне 1914-го. И почти 100 лет все были уверены, что это дело рук сербского студента Гаврилы Принципа. Ну, если хорошо присмотреться, это же вылитый агент ГРУ. Почерк выдает. А может снова Петров и Боширов прикрылись чужим именем. Рассказали же нам чешские спецслужбы на прошлой неделе, что склад во Врбетице они взрывали 7 лет назад с молдавским паспортом в кармане, выданном Николаю Попе.

И какая связь между НЛО над американским военным кораблем и Россией, понять обыкновенному человеку невозможно. Такое под силу только американскому сенатору Гарри Риду, отмечает "ТВ Центр".

Но не станем забывать, что мир, увлеченный разоблачениями русских агентов, давно забыл, что в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram