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"Они не обращают внимания на законы": как Запад противостоит России

08:46
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Дмитрий Бабич прокомментировал растущую напряженность в отношениях России и Запада

Какую цель преследуют европейцы и американцы своей недружественной политикой в отношении нашей страны? Стоит ли ожидать перемен в характере общения Запада с Москвой? И как будет действовать Россия?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил обозреватель портала ИноСМИ Дмитрий Бабич.

"Нужно четко осознавать, что мы имеет дело с тоталитарной идеологией Запада. Которая властвует, не обращая внимания на законы, в том числе на международное право", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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