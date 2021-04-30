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Более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

07:22
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Инцидент произошел на горе Мерон

По меньшей мере 44 человека погибли во время религиозного праздника в Израиле. Трагедия произошла на севере страны - на горе Мерон в Галилее, сообщает "ТВ Центр".
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После обрушения переполненных трибун началась давка. Около 100 человек получили травмы, более 10 из них - в критическом состоянии. На месте работают парамедики и спасатели, для эвакуации людей привлечена армия. Тяжело пострадавших вертолетами доставляют в ближайшие больницы.

На традиционный праздник собрались около 100 тысяч человек. Это крупнейшее массовое мероприятие с тех пор, как в Израиле был отменён карантин. Причина обрушения конструкций устанавливается.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал случившееся тяжёлой катастрофой и выразил соболезнования семьям погибших.

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