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Крейсер "Москва" испытал ракету "Вулкан" в Черном море

08:45
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Учения прошли успешно

Впервые в новейшей истории флагман Черноморского флота крейсер "Москва" выполнил учебные стрельбы ракетным комплексом "Базальт". Это основное вооружение корабля. 
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Удар был произведен по морскому щиту-мишени, имитирующей корабль условного противника. Ракета "Вулкан" успешно поразила цель на расстоянии 30 километров. Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория были закрыты для судоходства.

Экипаж крейсера "Москва" также провел специальные учения с кораблями Черноморского флота и тренировки по противовоздушной обороне с участием морской авиации и ПВО. Теперь флагман введен в состав сил постоянной готовности Черноморского флота.

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