Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина

Решающий штурм города длился 9 дней

Министерство обороны рассекретило уникальные архивные документы о Берлинской наступательной операции, которая завершила разгром нацистской Германии.

Раздел на сайте ведомства открыт в рамках проекта "Без срока давности". В широкий доступ выложены журналы боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, именные списки потерь, наградные листы и описание беспримерных подвигов бойцов и офицеров Красной Армии. Также упоминаются ранее малоизвестные факты о действиях Днепровской флотилии во время боев за Берлин, отмечает "ТВ Центр".

Решающий штурм столицы нацистской Германии длился 9 дней. Переломным стало 30 апреля 1945 года. От Большого Берлина у противника остались только четыре разрозненных района, говорится в донесении. А 1 мая остатки оборонявшего город фашистского гарнизона капитулировали.

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