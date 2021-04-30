В Алеппо восстановят раннехристианскую церковь

Для реставрации используются передовые технологии

Российско-сирийская археологическая экспедиция приступила к восстановлению раннехристианской церкви в Алеппо. Это новый совместный проект по сохранению памятников Арабской Республики. Храм, которому более полутора тысяч лет, был почти полностью разрушен во время войны. На помощь пришли современные технологии. Для воссоздания первоначального облика церкви ученые смоделировали её точную 3D копию, которая будет использована в работе.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram