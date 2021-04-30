ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Алеппо восстановят раннехристианскую церковь

09:11
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Для реставрации используются передовые технологии

Российско-сирийская археологическая экспедиция приступила к восстановлению раннехристианской церкви в Алеппо. Это новый совместный проект по сохранению памятников Арабской Республики. Храм, которому более полутора тысяч лет, был почти полностью разрушен во время войны. На помощь пришли современные технологии. Для воссоздания первоначального облика церкви ученые смоделировали её точную 3D копию, которая будет использована в работе.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Христианская церковь в Сирии
Христианская церковь в Сирии
Христианская церковь в Сирии
Христианская церковь в Сирии
Христианская церковь в Сирии
Христианская церковь в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.