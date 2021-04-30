Россияне рассказали, как относятся к идее отменить выходной 1 мая

Большинство хочет сохранить праздник

Большая часть россиян (63%) считают, что выходной день 1 мая нужно сохранить, при этом 21% респондентов уверенны, что Первомай следует сделать рабочим днем, показал опрос.

При этом за отмену выходного чаще всего выступают представители гостинично-ресторанного бизнеса (28%), автомобильного бизнеса (26%) и отрасли по добыче сырья (25%).

В 87% компаний заявили, что не празднуют День весны и труда. Те немногие, кто отмечают этот праздник, устраивают субботники (5,5%), проводят отдых на природе (2,1%) или же принимают участие в локальных митингах трудящихся (2%).

Из всех российских регионов чаще всего отмечают Первомай в Башкортостане, Татарстане, а также в Свердловской области. Реже всего День весны и труда празднуют в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Тюменской области.

Исследование было проведено в период с 22 по 27 апреля, в нем приняли участие 5 715 соискателей, передает РИА Новости.

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