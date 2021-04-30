Киргизия сообщила о 13 погибших в приграничном конфликте с Таджикистаном

По данным Бишкека, ситуация стабилизировалась

Ситуация в приграничном районе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром республики Артемом Новиковым, сообщили в пресс-службе киргизского президента Садыра Жапарова.

Тем временем число жертв конфликта со стороны Киргизии увеличилось. По данным Минздрава страны, погибли 13 человек.

Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 13 человек. Ранения и травмы получили 134 человека, из больниц Баткенской области в Бишкек доставлены 25 пострадавших, двое - в тяжелом состоянии.

Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана, начавшийся 28 апреля, перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате с обеих сторон пострадали более 150 человек, два десятка погибли. Стороны договорились о прекращении огня вечером 29 апреля, передает ТАСС.

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