Диетолог поделилась рецептом полезного шашлыка

Вкусная еда может быть еще и полезной

В майские праздники многие россияне традиционно отправляются на природу жарить шашлыки. Как правильно приготовить мясо на костре, чтобы не навредить здоровью, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Врач рекомендовала не есть слишком много – порция готового шашлыка должна быть не больше 100-150 граммов. При этом предпочтение стоит отдавать мясу и птице с невысоким содержанием жира или приготовить рыбу, дополнив его гарниром из запеченных овощей или зеленых яблок. Запивать мясо лучше водой, избегая алкоголя и сладких напитков.

Чтобы правильно определить подходящий размер порции, Стародубова посоветовала мысленно положить свою порцию на одну небольшую тарелку. Хорошо, если половину будут занимать различные овощи и зелень.

"Традиционно на Кавказе шашлык употребляют в пищу с большим количеством свежих и запеченных овощей и зелени. Они являются прекрасным источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и биофлавоноидов. Если у вас нет медицинских противопоказаний к употреблению в пищу определенных продуктов питания и блюд, то мясо можете выбрать любое. Главное, чтобы порция готового шашлыка была небольшой - 100-150 граммов. И чем жирнее выбранный сорт мяса, тем меньше должна быть порция", - отметила диетолог.

Что касается "правильного" маринада для мяса, то делать его лучше самостоятельно. Для этого можно использовать лимонный сок, сок апельсина или других цитрусовых и пюре из помидоров, основой для маринада может стать кефир или натуральный йогурт пониженной жирности, передает РИА Новости.

"Маринады промышленного выпуска или маринады на основе сложносоставных продуктов - готовые смеси, майонез - содержат избыточное количество соли и дополнительные жиры", - добавила врач.

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