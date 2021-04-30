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Диетолог поделилась рецептом полезного шашлыка

09:04
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Вкусная еда может быть еще и полезной

В майские праздники многие россияне традиционно отправляются на природу жарить шашлыки. Как правильно приготовить мясо на костре, чтобы не навредить здоровью, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
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Врач рекомендовала не есть слишком много – порция готового шашлыка должна быть не больше 100-150 граммов. При этом предпочтение стоит отдавать мясу и птице с невысоким содержанием жира или приготовить рыбу, дополнив его гарниром из запеченных овощей или зеленых яблок. Запивать мясо лучше водой, избегая алкоголя и сладких напитков.

Чтобы правильно определить подходящий размер порции, Стародубова посоветовала мысленно положить свою порцию на одну небольшую тарелку. Хорошо, если половину будут занимать различные овощи и зелень.

"Традиционно на Кавказе шашлык употребляют в пищу с большим количеством свежих и запеченных овощей и зелени. Они являются прекрасным источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и биофлавоноидов. Если у вас нет медицинских противопоказаний к употреблению в пищу определенных продуктов питания и блюд, то мясо можете выбрать любое. Главное, чтобы порция готового шашлыка была небольшой - 100-150 граммов. И чем жирнее выбранный сорт мяса, тем меньше должна быть порция", - отметила диетолог.

Что касается "правильного" маринада для мяса, то делать его лучше самостоятельно. Для этого можно использовать лимонный сок, сок апельсина или других цитрусовых и пюре из помидоров, основой для маринада может стать кефир или натуральный йогурт пониженной жирности, передает РИА Новости.

"Маринады промышленного выпуска или маринады на основе сложносоставных продуктов - готовые смеси, майонез - содержат избыточное количество соли и дополнительные жиры", - добавила врач.

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