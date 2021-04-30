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Германия отказалась воевать с Россией на стороне НАТО

09:03
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Берлин не вступится даже за Прибалтику

Поведение Германии в случае войны НАТО с Россией спрогнозировали немецкие эксперты. Берлин не будет участвовать в военной акции против Москвы – на это нет шансов даже в том случае, если российские войска вторгнутся в Прибалтику, уверен публицист Вольфганг Мюнхау.
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В качестве веского аргумента автор статьи в издании Handelsblatt приводит слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Немецкий руководитель как-то заявил, чтоБерлин должен России газопровод "Северный поток-2", как плату за грехи времен Второй мировой войны. Так что рассчитывать на мгновенное действие пятой статьи устава НАТО о коллективной безопасности не стоит.

Тем не менее, эксперт отмечает точки напряжения. Такой точкой может стать "Сувалкский коридор" на границе Польши с Литвой. Этот участок мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью. Если и начнутся боевые действия, то именно там, пишет немецкое издание.

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