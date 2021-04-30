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Онищенко назвал условие нового всплеска COVID-19 в России

09:32
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Эпидемиологическая ситуация может измениться после майских праздников

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекции может наступить, если в праздники россияне не будут соблюдать необходимые меры предосторожности.
Москвичам рекомендовали побыть дома во время длинных майских праздников

Онищенко призвал жителей страны во время майских праздников "проявить ответственность" и ограничить социальные контакты, а также больше времени проводить на природе. По его словам, это позволит избежать ухудшения эпидемиологической обстановки. Депутат предложил россиянам "остаться дома, в своем кругу, или уехать за город и там находиться на своем участке, не участвуя в каких-то массовых мероприятиях", передает "Парламентская газета".

"А если они воспользуются предоставленной возможностью и пойдут брататься где-нибудь в каких-нибудь кинотеатрах, клубах и так далее, это может повлиять на рост заболеваемости", - считает депутат.

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