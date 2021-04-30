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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 150 миллионов

09:34
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Больше всего заболевших в США

В мире за время пандемии заболели COVID-19 более 150 миллионов человек. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса

По данным, полученным к утру 30 апреля, в мире насчитывается 150 530 783 зараженных коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 87 570 816 пациентов, умерли 3 165 978 человек.

Больше всего заразившихся выявлено в США - 32 288 904 человека. В Индии, которая на втором месте, насчитывается 18 762 976 заболевших COVID-19. В Бразилии коронавирус обнаружен у 14 590 678 человек.

В России, которая, по данным американского университета, на шестом месте по числу инфицированных, выявлено 4 796 557 заболевших за все время пандемии. 4 419 540 пациентов выздоровели.

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