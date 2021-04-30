Мария Кожевникова призналась, что недавно едва не погибла

"Чувствовала, что душа уже улетела", - вспоминает актриса

Мария Кожевникова призналась, что несколько месяцев назад едва не лишилась жизни. 36-летняя актриса надышалась газом, врачи еле успели ее спасти.

Кожевникова рассказала, что они с семьей ездили на дачу в Тверскую область. Дети остались ночевать в одном домике, а актриса с мужем – в другом. Ближе к утру старший сын звезды проснулся и потребовал у няни, чтобы она разбудила родителей.

"В шесть утра Ваня устроил истерику и настоял на том, чтобы нас разбудили. В этот момент я уже была парализована и не чувствовала тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, перевернуться на бок. Я была даже не в тумане, а буквально чувствовала, что душа уже улетела. Муж вызвал скорую. А это Тверская область… Приехала бабушка лет восьмидесяти, все, что у нее было, — это стетоскоп и тонометр. Она даже диагноз не могла поставить и ушла", - поделилась Кожевникова.

Муж артистки принял решение вызвать врачей из Москвы. Медики диагностировали у Кожевниковой интоксикацию организма, вызванную утечкой газа из котла, передает "7 Дней".

"По словам врачей, мне оставалось полчаса, максимум час. Мы просто бы не проснулись. Теперь я точно знаю, что через моего ребенка говорит Бог. Это был знак свыше: меня "оставили", чтобы я воспитала своих детей", - добавила знаменитость.

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