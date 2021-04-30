Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с трагедией на горе Мерон

Там погибли более 40 человек

Праздник, который обернулся трагедией. В Израиле более 40 человек погибли и около сотни пострадали во время религиозного торжества. Обрушилась трибуна, а вслед за этим началась давка - место происшествия пытались одновременно покинуть 100 тысяч человек. Роковое мероприятие стало первым после отмены в стране коронавирусных ограничений. Соболезнования уже выразил Владимир Путин.

Вместо песен, веселья и ритуальных костров – кареты скорой помощи. Десятки жертв, более сотни пострадавших. Праздник Лаг ба-Омер, первый официально разрешённый с начала пандемии, обернулся настоящей трагедией. У подножия высочайшей в Галилее горы Мерон собралось 100 тысяч человек – ортодоксальных иудеев. Среди них множество детей. Но вот раздаются крики, сквозь толпу пробираются медики и спасатели. Проходит слух, что рухнули трибуны. Люди устремляется к выходу и усугубляют уже начавшуюся там давку.

Предполагают, что причиной стали скользкие камни мостовой или ступени: кто-то упал и увлёк за собой других. Многотысячная толпа не смогла остановиться, а возникшая паника всё только усугубила.

Тысячи пластиковых бутылок, одноразовых масок, сотни пар обуви и традиционных чёрных шляп – всё, что осталось на месте трагедии, собирают в мешки и вывозят на машинах коммунальных служб. В больницах говорят, что состояние многих пострадавших критическое. А очевидцы винят в произошедшем полицию.

В полиции заявляют: сотрудники проявили героизм, с риском для жизни спасая и эвакуируя людей. Как было на самом деле, покажет расследование. Колоссальной трагедией назвал произошедшее премьер Нетаньяху. В российском посольстве сообщили: данных о пострадавших в давке россиянах нет.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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