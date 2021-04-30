В российских регионах стремительно ухудшается паводковая ситуация

Спасатели эвакуируют граждан

Талые воды переполнили реку Томь в Новокузнецке, до критической отметки остаётся всего несколько сантиметров.

Пробираться через затопленные улицы жителям посёлков с трудом удается даже на машинах, для пешеходов это и вовсе непреодолимая преграда. Спасатели уже начали эвакуировать маломобильных граждан из опасной зоны, передает "ТВ Центр".

В Волгоградской области мощными потоками разрушило плотину - большая вода буквально поглотила дорогу к одному из населённых пунктов. Целый посёлок залило в Красноярском крае, а в центре Самары едва угадывается детская площадка - теперь она лишь слегка видна над толщей воды.

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