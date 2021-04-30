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Полицейские в Подмосковье спасли людей при пожаре

11:46
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Стражей порядка собираются поощрить на службе

В Подмосковье сотрудники полиции предотвратили большую трагедию. Ночью во время патрулирования они заметили огонь в одном из частных домов, оперативно начали выводить людей и самоотверженно помогали бороться с пламенем до прибытия спасателей. Пожар угрожал соседним зданиям, и только благодаря полицейским никто не пострадал.

Подробнее – в репортаже Виктора Прокушева

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