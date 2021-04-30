Обнародованы уникальные архивы о штурме Берлина

Документы раскрыло Минобороны

Минобороны России рассекретило документы о Берлинской наступательной операции, которая завершилась разгромом фашистских войск и положила конец страшной войне. Мультимедийный раздел - яркое свидетельство героизма солдат Красной Армии, шедших на штурм Берлина.

Готовить Берлин к решающему сражению гитлеровцы начали еще в феврале 45-го. В пригородах – два оборонительных пояса. В каждом доме – огневая точка, здания на площадях превращены в цитадели. Такой германскую столицу увидели бойцы и командиры 1-го Белорусского фронта. Рассекреченные журналы боевых действий Красной армии свидетельствуют: "Чем ближе продвигались войска к центру Берлина, тем сильнее возрастала напряженность боев".

Задача осложнялась тем, что союзники накануне штурма нанесли мощный авиаудар по Берлину, завалив улицы и дворы обломками зданий. В таких условиях наши танки и артиллерийские орудия продвигались с огромным трудом. Вперед шла пехота, которой нередко приходилось вступать с неприятелем в рукопашный бой.

О том, что смертельная опасность была в Берлине буквально на каждом шагу, рассказывает, например, наградной лист. Он составлен на Михаила Яковлева Никитова 1926-го года рождения. 25 апреля рядовой возвращался из батальонов с донесением. На него напала группа немецких солдат. Отстреливаясь, Никитов убил в этом бою 7 немцев, и сам был ранен. Истекая кровью, доставил донесение в штаб бригады и умер. Посмертно награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Тот случай, когда боец дошел до Берлина, но на родину в Саратовскую область не вернулся.

Плечом к плечу с сухопутными войсками в Берлине сражались моряки. Малоизвестные факты об участии Днепровской флотилии также приведены разделе "Решающая и завершающая…". Через реку Шпрее на катерах и кораблях перебрасывали десант и туже сжимали кольцо вокруг врага. Неприступный город был взят за 9 дней.

После – об этом знает весь мир – была полная капитуляция берлинского гарнизона, Красное знамя над Рейхстагом. И, наконец, долгожданный день Победы, до которого дожили не все.

В братской могиле на территории мемориального комплекса Трептов-парк захоронены 7200 советских воинов, павших при освобождении Европы от нацизма.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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