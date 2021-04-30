Без выходных и праздников: в России продолжается вакцинация от COVID-19

Прививка по-прежнему единственный способ защитить себя от инфекции

Сделать прививку можно и во время майских праздников. В Москве пункты вакцинации будут работать без выходных. Темпы иммунизации растут во всех регионах. Между тем, третья волна пандемии накрывает всё больше стран.

Без выходных и праздников. Вакцинация от коронавируса продолжается по всей стране. В Уссурийске первую прививку "Спутником V" делают сотрудникам местного отделения полиции.

В Хабаровске пункт вакцинации открыли прямо в аэропорту. Вся процедура занимает не больше получаса. Вполне можно успеть сделать прививку перед вылетом.

Все майские праздники будут открыты и столичные пункты. Сделать прививку от Ковид сейчас можно не только в поликлиниках. Но и во всех крупнейших торговых центрах Москвы.

Вакцина по-прежнему единственный способ защитить себя от инфекции. Но пока коллективного иммунитета еще не выработано, не стоит забывать о мерах безопасности. Маски и перчатки в общественных местах, социальная дистанция. В Роспотребнадзоре напоминают: эпидемическая ситуация по-прежнему остается непростой. Как и во всем мире.

Особенно тревожно выглядят кадры из Индии. Страну, пишут СМИ, накрыла не просто третья волна – "коронавирусное цунами". Все последние дни число зарегистрированных заболевших держится на уровне 300 тысяч случаев в сутки. В больницах не хватает коек, медикаментов, систем ИВЛ.

Чтобы помочь стране, Россия направила в Нью-Дели самолеты с лекарствами, аппараты ИВЛ. А также партии "Спутника V". Вакцинация препаратом начнется уже в пятницу.

Ухудшается ситуация в Таиланде. Власти вводят двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну. А в США число положительных тестов за сутки увеличилось на 50 тысяч. Штаты по-прежнему остаются на первом месте по количеству заболевших - 32 миллиона человек.

Всего же в мире 151 миллион случаев заболевания коронавирусом. Что, по словам экспертов ВОЗ, говорит о продолжении пандемии COVID-19. Справиться с которой получится только один способом - вакцинацией.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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