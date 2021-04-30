В Москве рассказали о ходе акции "Миллион призов"

Для участия нужно ввести первый компонент вакцины до июля

Материальное вознаграждение за прививку от коронавируса уже начали получать жители столицы старше 60 лет. О ходе акции "Миллион призов" рассказали в Москве во время заседания актива Торгово-промышленной палаты.

Для участия необходимо ввести первый компонент вакцины до 1 июля - в любом доступном пункте. Граждане, прошедшие иммунизацию, получают сертификат, которым можно расплатиться в аптеке или супермаркете. Также доступны скидки в магазинах и ресторанах - для этого нужно активировать призовые баллы на сайте акции, сообщает "ТВ Центр".

"Уже названы 66 компаний, которые перечислили деньги на поощрения тех людей", - рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram