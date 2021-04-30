ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве рассказали о ходе акции "Миллион призов"

11:55
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Для участия нужно ввести первый компонент вакцины до июля

Материальное вознаграждение за прививку от коронавируса уже начали получать жители столицы старше 60 лет. О ходе акции "Миллион призов" рассказали в Москве во время заседания актива Торгово-промышленной палаты.

Для участия необходимо ввести первый компонент вакцины до 1 июля - в любом доступном пункте. Граждане, прошедшие иммунизацию, получают сертификат, которым можно расплатиться в аптеке или супермаркете. Также доступны скидки в магазинах и ресторанах - для этого нужно активировать призовые баллы на сайте акции, сообщает "ТВ Центр".

"Уже названы 66 компаний, которые перечислили деньги на поощрения тех людей", - рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Акция "Миллион призов" за вакцинацию
Акция "Миллион призов" за вакцинацию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.