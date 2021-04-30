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В Казани обсудили меры по борьбе с коронавирусом

12:02
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Там проходит межправительственный Евразийский совет

Меры по борьбе с коронавирусом стали одной из главных тем расширенного заседания межправительственного Евразийского совета, которое в пятницу проходит в Казани.

Михаил Мишустин отметил важность повсеместного использования мобильного приложения "Путешествуй без ковид-19". К нему уже сейчас, помимо России, присоединились Армения, Белоруссия и Киргизия. В сервис загружают результаты тестов, в дальнейшем планируют подключить и данные о вакцинации, отмечает "ТВ Центр".

Говорили и о других важных направлениях сотрудничества ЕАЭС. В частности, о совместном регулировании экспорта и о перспективах обмена кредитными историями граждан.

"До конца года планируется заключить соглашение о порядке обмена кредитными историями в рамках союза. Наши граждане и юридические лица получат возможность брать кредиты во всех государствах пятерки. А банки, соответственно, смогут проверять сведения о заёмщиках", - заявил Мишустин.

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