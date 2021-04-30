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В Москве обсудили, как снизить платы за услуги ЖКХ

11:57
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Какие предложения прозвучали?

"Снижение платы за услуги ЖКХ" - такую тему обсудили в Москве в ходе открытой дискуссии.  Участники представили своё видение перспективы и обменялись мнениями. Так, например, поступило предложение отказаться от ежегодной индексации тарифов на федеральном уровне. И дать право каждому региону решать этот вопрос отдельно.

Также прозвучало предложение создать в Москве программу улучшения состояния многоквартирных домов и повышения их энергоэффективности, отмечает "ТВ Центр".

"Когда не только утепляются фасады, но самое главное - ставится регулирующая аппаратура, аппаратура погодного регулирования, когда за счёт мероприятий, проводимых в доме, реально потребление тепла, электроэнергии и некоторых других ресурсов уменьшается", - рассказала председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Светлана Разворотнева.

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