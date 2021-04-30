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Опубликовано видео давки на религиозном празднике в Израиле

09:57
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Погибли 44 человека

Видео, снятое во время религиозного праздника Лаг Ба-Омер в Израиле, появилось в Сети. Праздник на горе Мерон стал первым публичным мероприятием в стране после снятия введенного из-за коронавируса карантина.  Массовое стечение людей привело к обрушению трибун.
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По данным полиции, на торжество пришли около 100 тысяч паломников. После обрушения трибун под их тяжестью возникла давка. На кадрах видно, как толпа движется через узкий проход.

По последним данным, в давке погибли 44 человека. Пострадали около 150 человек.

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