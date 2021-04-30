Опубликовано видео давки на религиозном празднике в Израиле

Погибли 44 человека

Видео, снятое во время религиозного праздника Лаг Ба-Омер в Израиле, появилось в Сети. Праздник на горе Мерон стал первым публичным мероприятием в стране после снятия введенного из-за коронавируса карантина. Массовое стечение людей привело к обрушению трибун.

По данным полиции, на торжество пришли около 100 тысяч паломников. После обрушения трибун под их тяжестью возникла давка. На кадрах видно, как толпа движется через узкий проход.

По последним данным, в давке погибли 44 человека. Пострадали около 150 человек.

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