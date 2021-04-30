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Где россияне могут законно пожарить шашлыки на майских праздниках

10:36
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Нарушителям противопожарного режима грозит штраф

В этом году в России вступили в силу новые правила противопожарного режима, которые регламентируют порядок разведения открытого огня на природе. В Роскачестве напомнили, где, согласно обновленному закону, россиянам можно жарить шашлыки.
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В городах устраивать пикники с кострами и мангалом можно лишь на специально оборудованных для этого площадках. Как правило, они уже снабжены всем необходимым.

Оборудованное для шашлыков место нужно и на природе – в лесах и на берегах водоемов. Там выбранную территорию необходимо расчистить и окольцевать противопожарной полосой. Также следует проследить чтобы в полусотне метров от огня не было никаких объектов, включая постройки, стоги сена и так далее.

На территории собственного участка тоже нельзя разводить огонь в любом приглянувшемся месте – костер должен находиться в специально оборудованном месте, которым считается яма не менее 30 сантиметров глубиной и не более одного метра в диаметре. При этом в радиусе двух метров от нее не должно быть никаких горючих материалов.

Жарить шашлыки в парках вне специально оборудованных площадок, во дворах возле жилых домов, на балконах и крышах, на землях общего пользования населенных пунктов запрещено. Нарушителям грозит штраф от полутора до трех тысяч рублей или предупреждение.

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