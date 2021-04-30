ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия начала производить вакцину от коронавируса для животных

10:30
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Планируется производство 3 миллионов доз в месяц

Выпуск вакцины от коронавируса "Карнивак-Ков" для животных начал научный институт Россельхознадзора. Как сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано, производство будет расширяться.
Индия начнет вакцинацию "Спутником V" с 1 мая

"В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных в объеме 17 тысяч доз", - заявила Мелано агентству ТАСС.

Пока институт будет выпускать 3 миллиона доз "Карнивак-Ков" в месяц. В дальнейшем, по словам представителя Россельхознадзора, производство может вырасти до 5 миллионов доз. Что же касается уже произведенной вакцины, то она забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в города и регионы России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ветеринарная клиника
Ветеринарная клиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.