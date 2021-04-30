Россия начала производить вакцину от коронавируса для животных

Планируется производство 3 миллионов доз в месяц
Выпуск вакцины от коронавируса "Карнивак-Ков" для животных начал научный институт Россельхознадзора. Как сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано, производство будет расширяться.
"В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных в объеме 17 тысяч доз", - заявила Мелано агентству ТАСС.
Пока институт будет выпускать 3 миллиона доз "Карнивак-Ков" в месяц. В дальнейшем, по словам представителя Россельхознадзора, производство может вырасти до 5 миллионов доз. Что же касается уже произведенной вакцины, то она забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в города и регионы России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram