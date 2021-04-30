Депутат МГД Головченко: Москва предоставит арендаторам отсрочку по обеспечительным платежам

Затраты на аренду - это большая нагрузка на предприятие

Для тех арендаторов городских помещений в столице, кто не нарушал графики платежей и не имеет задолженностей, введены послабления. Об этом в пятницу рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

"Можно подать заявку и запросить отсрочку и внести отложенные платежи до 31 декабря 2022 года", - отметил парламентарий.

По словам депутата, такая возможность даст предпринимателям возможность преодолеть кризисный период и продолжить работу. "Для получения отсрочки нужно обратиться в департамент городского имущества за выдачей дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы", - приводит АГН "Москва" слова Головченко.

Под действие этой меры подпадают около двух тысяч предпринимателей.

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