ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Головченко: Москва предоставит арендаторам отсрочку по обеспечительным платежам

10:41
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Затраты на аренду - это большая нагрузка на предприятие

Для тех арендаторов городских помещений в столице, кто не нарушал графики платежей и не имеет задолженностей, введены послабления. Об этом в пятницу рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

"Можно подать заявку и запросить отсрочку и внести отложенные платежи до 31 декабря 2022 года", - отметил парламентарий.

По словам депутата, такая возможность даст предпринимателям возможность преодолеть кризисный период и продолжить работу. "Для получения отсрочки нужно обратиться в департамент городского имущества за выдачей дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы", - приводит АГН "Москва" слова Головченко.

Под действие этой меры подпадают около двух тысяч предпринимателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Квартиры
Квартиры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.