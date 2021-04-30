Том Круз устроил истерику из-за ветки

Сейчас актер снимается в новом фильме
Голливудский актер Том Круз устроил настоящую истерику из-за ветки дерева, которая мешала ему отдыхать в своем трейлере в перерывах между съемками новой части картины "Миссия невыполнима".
Отмечается, что ветка билась о крышу трейлера, и создаваемый шум в итоге вывел звезду из себя. В результате пришлось вызвать специалистов, которые убрали нервирующие Круза ветки.
"Нет ничего такого, с чем Том не мог бы смириться. Так что представьте себе, как все были озадачены, когда вокруг дерева поднялась такая суета. По-видимому, шум становился невыносимым, и он больше не смог его терпеть", - заявил инсайдер.
Также источник рассказал, что актера нервируют и местные жители, постоянно приходящие на съемочную площадку в качестве наблюдателей, передает Mirror.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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