Том Круз устроил истерику из-за ветки

Сейчас актер снимается в новом фильме

Голливудский актер Том Круз устроил настоящую истерику из-за ветки дерева, которая мешала ему отдыхать в своем трейлере в перерывах между съемками новой части картины "Миссия невыполнима".

Отмечается, что ветка билась о крышу трейлера, и создаваемый шум в итоге вывел звезду из себя. В результате пришлось вызвать специалистов, которые убрали нервирующие Круза ветки.

"Нет ничего такого, с чем Том не мог бы смириться. Так что представьте себе, как все были озадачены, когда вокруг дерева поднялась такая суета. По-видимому, шум становился невыносимым, и он больше не смог его терпеть", - заявил инсайдер.

Также источник рассказал, что актера нервируют и местные жители, постоянно приходящие на съемочную площадку в качестве наблюдателей, передает Mirror.

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