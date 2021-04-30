Посольство США в Москве сократило до минимума выдачу виз россиянам

Штат дипмиссии сократят на 75%

Посольство США в Москве с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американским гражданам, а также по ограниченному числу неотложных случаев. Как сказано в сообщении диппредставительства, это связано с запретом на наем иностранных граждан на работу в миссии.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Уточняется, что посольство с 12 мая прекращает обработку заявок на неиммиграционные визы. Исключение составляют дипломатические поездки.

Россия на прошлой неделе объявила персона нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Это стало ответом на враждебные действия американской стороны, отметили в МИД России, и пообещали дальнейшие шаги. Ранее Вашингтон опубликовал новый пакет антироссийских санкций и выслал из США 10 российских дипломатов.

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