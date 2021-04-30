ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка

11:27
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Артисту так и не довелось познать радости отцовства

Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, почему более чем за 40 лет брака у них с женой Ириной так и не было детей.
"На каждого малыша есть свое время": Мирослава Карпович заговорила о материнстве

Лещенко рассказал, что они с супругой очень хотели ребенка, но зачать его не получилось. Усыновить ребенка пара также отказалась, насмотревшись на негативные примеры среди своего окружения.

"Мы предпринимали усилия какие-то. Но тогда это было достаточно неорганизованно. Достаточно в примитивных формах существовало. Мы пытались сделать репродукцию, но не получалось", - поделился Лещенко.

По словам артиста, изначально он рассчитывал, что вместе с женой они справятся с этой проблемой, но с течением лет смирился с ситуацией.

"И я ничуть об этом не расстраиваюсь, абсолютно. Тем более, что мы не жили в раздрае. У нас согласие. Чего тут переживать и расстраиваться?" - добавил Лещенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лев Лещенко
Лев Лещенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.