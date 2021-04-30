Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка

Артисту так и не довелось познать радости отцовства

Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, почему более чем за 40 лет брака у них с женой Ириной так и не было детей.

Лещенко рассказал, что они с супругой очень хотели ребенка, но зачать его не получилось. Усыновить ребенка пара также отказалась, насмотревшись на негативные примеры среди своего окружения.

"Мы предпринимали усилия какие-то. Но тогда это было достаточно неорганизованно. Достаточно в примитивных формах существовало. Мы пытались сделать репродукцию, но не получалось", - поделился Лещенко.

По словам артиста, изначально он рассчитывал, что вместе с женой они справятся с этой проблемой, но с течением лет смирился с ситуацией.

"И я ничуть об этом не расстраиваюсь, абсолютно. Тем более, что мы не жили в раздрае. У нас согласие. Чего тут переживать и расстраиваться?" - добавил Лещенко.

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