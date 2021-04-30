ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявлен 8731 случай COVID-19

11:29
  • пятница
  • 30 апреля 2021

В Москве госпитализированы еще 1084 пациента с коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлен 8731 случай COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составило 4 805 288.
Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8731 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1251 (14,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В оперштабе уточнили, что темп прироста заболеваемости составляет 0,18%. При этом в Санкт-Петербурге за последние 24 часа зарегистрированы 725 заболевших, в Московской области – 651, в Ростовской области -230. В Москве за сутки, по данным оперштаба, госпитализированы 1084 человека, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.