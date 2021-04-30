В России за сутки выявлен 8731 случай COVID-19

В Москве госпитализированы еще 1084 пациента с коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлен 8731 случай COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составило 4 805 288.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8731 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1251 (14,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В оперштабе уточнили, что темп прироста заболеваемости составляет 0,18%. При этом в Санкт-Петербурге за последние 24 часа зарегистрированы 725 заболевших, в Московской области – 651, в Ростовской области -230. В Москве за сутки, по данным оперштаба, госпитализированы 1084 человека, передает ТВЦ.

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