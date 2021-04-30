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Асмус призналась, почему на ее дне рождения не было Харламова

12:03
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Недавно актрисе исполнилось 33

Актриса Кристина Асмус объяснила, почему на праздновании ее 33-летия не присутствовал ее бывший муж Гарик Харламов. Звезда заверила, что пригласила юмориста в первую очередь.
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Асмус не раз признавалась, что их общение с экс-супругом после развода сильно усложнилось. Из-за этого многие поклонники актрисы решили, что актриса решила отпраздновать 33-летие без Харламова. Однако отказалось, что это вовсе не так.

"Под каждым постом отвечаю на этот вопрос. В первую очередь пригласила. Но Гарик лежал с температурой", - заявила Асмус в Instagram.

Она добавила, что вообще не хотела устраивать праздник. Вечеринку-сюрприз организовали ее близкие друзья совместно с пиар-агентом актрисы.

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