ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор выясняет причины массового отравления детей в Кирове

12:01
  • пятница
  • 30 апреля 2021

К врачам обратились 38 школьников и педагогов

Медучреждения Кирова оказали амбулаторную помощь школьникам и педагогам школы №73. 29 и 30 апреля к врачам обратились 38 человек с симптомами отравления, сообщили в пресс-службе правительства области.
Массовое отравление детей парами хлора в Пензенской области. Подробности

"За сутки к детям школьного возраста по разным адресам было совершено 8 выездов бригад скорой медицинской помощи, 2 ребёнка с подозрением на ротавирусную инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Кирова, состояние удовлетворительное", - цитирует сообщение РИА Новости.

Ситуацию взяли на контроль в правительстве Кировской области. Обстоятельства отравления расследует Роспотребнадзор. Занятие в кировской школе приостановлены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Массовое отравление
Массовое отравление
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.