Роспотребнадзор выясняет причины массового отравления детей в Кирове

К врачам обратились 38 школьников и педагогов

Медучреждения Кирова оказали амбулаторную помощь школьникам и педагогам школы №73. 29 и 30 апреля к врачам обратились 38 человек с симптомами отравления, сообщили в пресс-службе правительства области.

"За сутки к детям школьного возраста по разным адресам было совершено 8 выездов бригад скорой медицинской помощи, 2 ребёнка с подозрением на ротавирусную инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Кирова, состояние удовлетворительное", - цитирует сообщение РИА Новости.

Ситуацию взяли на контроль в правительстве Кировской области. Обстоятельства отравления расследует Роспотребнадзор. Занятие в кировской школе приостановлены.

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