Авербух и Арзамасова скоро станут родителями

Актриса ждет ребенка

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова объявили в Сети о том, что скоро станут родителями.

По словам влюбленных, они решили сами рассказать о радостной новости, пока за них это не сделали "бдительные наблюдатели".

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!" - заявили супруги в Instagram.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились 20 декабря 2020 года. Свадьба пары для многих стала одним из самых неожиданных событий прошлого года, ведь об отношениях актрисы и фигуриста стало известно за несколько месяцев до их бракосочетания. Для 26-летней Лизы брак с 47-летним фигуристом стал первым, а для Авербуха - вторым. До этого его связывали узы с коллегой по цеху Ириной Лобачёвой. В этом браке в 2004 году появился на свет сын Мартин.

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