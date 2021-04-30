ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео последствий паводка в Сибири

14:49
  • пятница
  • 30 апреля 2021

В Кемеровской области - пик половодья

В российских регионах стремительно ухудшается паводковая ситуация. Талые воды переполнили реку Томь в Новокузнецке. До критической отметки остаётся всего несколько сантиметров.
Деревня под Красноярском оказалась заблокирована из-за паводка

Это только сверху весенний ледоход на сибирских реках выглядит красиво. Из-за резкого повышения температуры лед в горах начал стремительно таять. Мощные потоки воды вперемешку с грязью смывают все на своем пути. Пик половодья сейчас в Кузбассе. Река Томь вышла из берегов.

Затоплены участки в частном секторе. По дорогам не проехать. Несколько сёл остались без электричества - опоры линий электропередачи повреждены. Несколько переправ разрушены.

В регионе создан оперативный штаб, его специалисты сейчас прорабатывают все варианты развития ситуации. Местных жителей уже предупредили о возможной эвакуации, посоветовав приготовить документы и личные вещи.

В соседних регионах ситуация похожая. Тепло в Сибирь пришло с Дальнего Востока. Там специалисты борются с последствиями паводков уже несколько дней. Дамбу рядом с Комсомольском-на-Амуре дополнительно укрепляют. 

В Волгоградской области этого не сделали, итог: разрушенный мощным потоком мост через реку Голая. Два десятка специалистов и 11 единиц техники всю минувшую ночь устраняли последствия стихии.

Со строительством новой капитальной переправы региональные власти обещали помочь. Прогнозы синоптиков, тем временем, оптимизма не внушают: высокая температура, а вместе с ней и проливные дожди в предстоящие дни сохранятся на большей части России.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Спасатели МЧС работают в зоне паводка
Спасатели МЧС работают в зоне паводка
Весенние паводки
Весенние паводки
Сотрудники МЧС работают во время паводка
Сотрудники МЧС работают во время паводка
Сотрудники МЧС работают в зоне паводка
Сотрудники МЧС работают в зоне паводка
Паводки
Паводки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.