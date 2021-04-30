Видео последствий паводка в Сибири

В Кемеровской области - пик половодья

В российских регионах стремительно ухудшается паводковая ситуация. Талые воды переполнили реку Томь в Новокузнецке. До критической отметки остаётся всего несколько сантиметров.

Это только сверху весенний ледоход на сибирских реках выглядит красиво. Из-за резкого повышения температуры лед в горах начал стремительно таять. Мощные потоки воды вперемешку с грязью смывают все на своем пути. Пик половодья сейчас в Кузбассе. Река Томь вышла из берегов.

Затоплены участки в частном секторе. По дорогам не проехать. Несколько сёл остались без электричества - опоры линий электропередачи повреждены. Несколько переправ разрушены.

В регионе создан оперативный штаб, его специалисты сейчас прорабатывают все варианты развития ситуации. Местных жителей уже предупредили о возможной эвакуации, посоветовав приготовить документы и личные вещи.

В соседних регионах ситуация похожая. Тепло в Сибирь пришло с Дальнего Востока. Там специалисты борются с последствиями паводков уже несколько дней. Дамбу рядом с Комсомольском-на-Амуре дополнительно укрепляют.

В Волгоградской области этого не сделали, итог: разрушенный мощным потоком мост через реку Голая. Два десятка специалистов и 11 единиц техники всю минувшую ночь устраняли последствия стихии.

Со строительством новой капитальной переправы региональные власти обещали помочь. Прогнозы синоптиков, тем временем, оптимизма не внушают: высокая температура, а вместе с ней и проливные дожди в предстоящие дни сохранятся на большей части России.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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