Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Церемония прошла в парке "Ходынское поле"

В пятницу по всей Москве заработали фонтаны. Сезон открылся традиционно 30 апреля. Старт дал мэр столицы Сергей Собянин на церемонии, которая прошла в парке "Ходынское поле", где заработал один из самых больших сухих фонтанов города.

Необычный фонтан в парке "Ходынское поле" сухим - в буквальном смысле - не будет с сегодняшнего дня. Скрытые под землей насосные системы и фильтры проверены, форсунки отрегулированы, передает "ТВ Центр".

Это один из самых больших сухих фонтанов в городе. На площади почти 800 квадратных метров - более 200 гейзеров. По задумке, между струями можно гулять и не промокнуть. Гейзеры работают в разных режимах, меняя рисунок. Водные потоки подпрыгивают и имитируют волны.

Жители получили фонтан три года назад по программе "Мой район", и за это время он стал популярным водным аттракционом.

Парк "Ходынское поле - самый молодой в Москве, появился на месте пустыря. По просьбе жителей здесь созданы зоны отдыха и работает детский центр, академия танца и павильон с батутами.

Открытие сезона фонтанов в Москве - одно из самых ожидаемых событий весны. По традиции все водные конструкции начинают работать одновременно, старт дает мэр Москвы Сергей Собянин.

"На генеральной уборке были заняты десятки тысяч людей. Венцом этой работы сегодня традиционный пуск московских фонтанов, который составляет такую душевную, значительную часть общественных пространств Москвы. Сегодня запускаются фонтаны на ВДНХ, на Поклонной горе, на Манежке. Помимо традиционных фонтанов Москвы, мы за последние годы построили и создали ещё 80 фонтанов, причем, 18 из них достаточно крупных", - отметил Собянин.

Около полудня по всей Москве начался ежегодный танец воды. В струях резвятся кони на Манежной площади, и снова наполнилось водой сказочное русло реки Неглинки с Иваном-царевичем и спящей русалкой из мозаики.

После зимы открылся поющий и танцующий фонтан в Царицыно. Размеры водного комплекса впечатляют - в нем более 800 струй, которые поднимаются на высоту до 15 метров. А по вечерам загорается художественная подсветка, за которую отвечают около трех тысяч подводных светильников.

А на Поклонной горе словно наполнились слезами "Годы войны" - пять гидрокаскадов по числу военных лет. Этот водный комплекс - часть мемориала Победы. В фонтане 225 струй - столько недель длились боевые действия.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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