Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 1 мая

Это связано со строительством БКЛ метро

С пятницы на юго-востоке столицы изменяется схема движения транспорта. Связано это с закрытием с 1 по 23 мая Люблинско-Дмитровской линии метро на участке "Дубровка" - "Волжская" из-за строительства Большого кольца, передает "ТВ Центр".

200 автобусов-гармошек будут перевозить пассажиров. Всего организуют три маршрута, но, как отмечают в департаменте транспорта, нагрузка на них будет высокая. Лучше в качестве альтернативы выбирать соседнюю Замоскворецкую линию метро, а также МЦК или МЦД-2. Большой пассажиропоток ожидается и на Таганско-Краснопресненской линии. Поэтому по утрам в рабочие дни там также будут изменения.

"Понимая, что наибольшее количество пассажиров будет все-таки на "Текстильщиках" и "Выхино", мы дополнительно будем пускать резервные пустые поезда. Но нашим пассажирам рекомендуем не ждать их, а садится в тот поезд, который пришел на платформу", - рассказал первый заместитель начальника московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

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