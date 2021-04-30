В московском метро запустили тематический поезд "Спасибо медикам"

Он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии

На Арбатско-Покровской линии в пятницу запустили поезд "Спасибо медикам" Он посвящен московским врачам, которые уже больше года лечат горожан от коронавирусной инфекции.

В вагонах можно прочитать истории "из первых уст" - о том, каково медперсоналу работать в "красной зоне", как проходит их день или с какими ситуациями они сталкиваются.

В благодарность за труд докторов на стенах выведено слово "спасибо" на разных языках. Кроме того, горожане могут узнать важные и полезные факты о борьбе с коронавирусом, сообщает "ТВ Центр".

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