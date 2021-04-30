Большому Московскому цирку - 50 лет: какие тайны он скрывает

Журналисты "ТВ Центра" побывали за кулисами цирка

Большому Московскому цирку - 50 лет. Огромное здание, фантастическая инженерия, лучшие артисты - всё это по-прежнему про главную цирковую арену страны. Отточенная техника, оригинальные номера, сложнейшие трюки - здесь не просто набор приёмов, а всегда - яркое и незабываемое шоу. Но зрители и не подозревают, что скрыто от их глаз.

Пять десятилетий кряду график манежа Большого московского цирка расписан по минутам. А особенно строго тут сейчас следят за временем для репетиций артистов. Так повелось, что номера на этой арене всегда отличались повышенным уровнем сложности.

Едва завидев дрессировщика, главный солист номера "Цирк Будущего" 15-летний сивуч Тим звонким басом дает понять: ему уже не терпится отработать пару любимых трюков из вечерней программы.

"Он огромный самец весом в тонну, который выполняет самый сложный трюк: в финале он держит огромную рыбу на носу и ждет команды, когда её съесть. Он очень доверяет мне, очень любит публику, аплодисменты", - рассказал дрессировщик морских львов Василий Тимченко.

Василий Тимченко - наследник знаменитой советской династии артистов, прославившей арену некогда самого молодого из столичных цирков уникальным искусством дрессировки морских львов. И Тим, и его ластоногие коллеги - потомки тех самых животных, выступавших ещё в номере у родителей Василия. Впрочем, в этих стенах они далеко не единственные хранители семейного мастерства.

"Лошади, козы, обезьяны, слон, попугаи, собаки, медведи. Экзотические животные должны быть обязательно третьего-второго поколения, воспитанные в неволе", - рассказал художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный.

А всего на службе в Большом Московском цирке сейчас состоят 115 животных и более 500 человек. Когда в 1971 году было достроено здание на проспекте Вернадского, новый столичный цирк на три с половиной тысячи мест стал самым большим и самым технически оснащенным на континенте. Главным из новшеств была уникальная система сменных манежей на основе оригинального ракетного комплекса.

В юбилейной программе этого года с символичным названием "И100рия" понаблюдать за сменой манежей из зала удастся разве что в антракте. Тогда как во время представления вниманию зрителей предстанет смена эпох - прошлого, настоящего и будущего любимого ими цирка. Пройтись по страницам его истории в виде самых знаковых номеров, когда-либо здесь прогремевших, можно будет до конца декабря.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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