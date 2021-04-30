ФСБ задержала основателя крупнейшего в России мусульманского издательства

Эжаева обвиняют в финансировании терроризма

Основатель крупнейшего в России мусульманского издательского дома "Умма" арестован в Москве. Асламбека Эжаева обвиняют в финансировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". По данным следствия, Эжаев конспиративно встречался с контрагентами, которые передавали ему предназначенные для ИГ деньги.

"В дальнейшем он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Издательский дом, по данным СК, использовали для сбора и перевода финансов. Книги, которые выпускало издательство, эксперты признали экстремистскими – однако Эжаев переиздавал их под другими названиями и распространял среди заключенных. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. При обыске в загородных домах и квартирах Эжаева нашли банковские карты, технические средства передачи информации, запрещенную литературу и экстремистскую атрибутику.

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