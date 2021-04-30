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Сакура и выставка собак: куда сходить в майские праздники в Москве

15:21
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Впереди длинные выходные

Москва придумала, как развлечь горожан и гостей. Лучшие спектакли, выставки, концерты - и всё это начнётся уже в субботу и продолжится больше недели!

Высокая комедия - с глубоким смыслом. Худрук театра Маяковского Миндаугас Карбаускис мог взяться только за такую. История, написанная Мольером - о богаче Арнольфе. Уже в солидном возрасте он решает жениться. Вырастив себе идеальную супругу из кроткой, воспитанной монашками девушки. Но наивная Агнесса влюбляется вовсе не в своего покровителя. Актриса Наталья Палагушкина признается - роль Агнессы, скорее, на сопротивление, она совсем не похожа на свою кроткую героиню.

Театр "Современник" продолжает отмечать свой 65-летний юбилей. Новой выставкой. Формат необычный. Не только фото корифеев, воспоминания о знаковых постановках. Можно снять трубку телефона и послушать рецензию на спектакль. В одном из залов будут проходить репетиции спектаклей, читки новых пьес.

А в Зарядье - перезапуск Подземного музея. Теперь здесь будет царить современное российское искусство. За понравившуюся работу публика может проголосовать. И продлить ее пребывание на выставке.

Родезийский риджбек, тибетский мастиф, финский лаппхунд - собаки 250 пород в эти выходные - на крупнейшей международной выставке в "Крокус Экспо". Судьи традиционно выберут самого красивого пса. Можно будет посетить чемпионат России по танцам с собаками, узнать об особенностях поведения и секретах воспитания четвероногих питомцев, да и просто получить удовольствие от общения с ними.

Погода в этом году капризная - то дождь, то снег. Но в Главном Ботаническом саду все по расписанию, должна была в конце апреля - в начале мая зацвести сакура - и вот она, пожалуйста.

Здесь около 50 экземпляров японской вишни. Первую в 1986 году посадил еще министр иностранных дел Японии Синтаро Абэ. Московский климат сакуру вполне устраивает. За многолетнюю историю наблюдений не зацветала она лишь дважды - в 2006 и 2015. Её цветение всегда совпадает с открытием Японского сада.

Что может быть лучше, чем выходные, проведённые на природе, в садах и парках - в наблюдении за пусть и медленно, но все-таки приближающейся настоящей теплой весной!

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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