Наталья Сергунина рассказала об итогах экспортного акселератора GoGlobal

Компании начали работать с заказчиками из 24 стран

В Москве завершилось обучение участников второго потока акселератора GoGlobal для экспортно ориентированного IТ-бизнеса. Команды из первого потока на текущий момент заключили экспортные контракты более чем на 650 тысяч долларов.

При этом второй поток оказался даже успешнее. "Общая сумма уже подписанных соглашений превышает 530 тысяч долларов. И готовятся контракты еще примерно на 470 тысяч", - сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Команды второго потока достигли впечатляющих показателей, отметил генеральный директор "Акселератора ФРИИ" Дмитрий Калаев. "Сейчас они обладают хорошим набором инструментов для дальнейшего наращивания международных продаж", - сказал он.

В этом году, как ожидается, будут проведены еще два потока акселератора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram