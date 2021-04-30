ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наталья Сергунина рассказала об итогах экспортного акселератора GoGlobal

12:47
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Компании начали работать с заказчиками из 24 стран

В Москве завершилось обучение участников второго потока акселератора GoGlobal для экспортно ориентированного IТ-бизнеса. Команды из первого потока на текущий момент заключили экспортные контракты более чем на 650 тысяч долларов.

При этом второй поток оказался даже успешнее. "Общая сумма уже подписанных соглашений превышает 530 тысяч долларов. И готовятся контракты еще примерно на 470 тысяч", - сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Команды второго потока достигли впечатляющих показателей, отметил генеральный директор "Акселератора ФРИИ" Дмитрий Калаев. "Сейчас они обладают хорошим набором инструментов для дальнейшего наращивания международных продаж", - сказал он.

В этом году, как ожидается, будут проведены еще два потока акселератора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Эксперты
Эксперты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.